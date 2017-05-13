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Владимир Путин призвал отказаться от воинственной риторики в международных отношениях

14.05.2017 07:41 — Новости Мира | Tut.by  
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Миру надо отказаться от воинственной риторики, заявил президент России Владимир Путин на открытии форума «Один пояс — один путь» в Пекине. Его слова приводит РИА Новости. «В целом в логике старых подходов нельзя решать ни одну из современных проблем. Нужны свежие, свободные от стереотипов идеи», — сказал он.


По его словам, зоны застарелого противоречия сохраняются в очень многих местах в Евразии, и чтобы развязать эти узлы, следует прежде всего отказаться от воинственной риторики, взаимных обвинений и упреков, усугубляющих ситуацию.

Президент России выразил убежденность, что Евразия способна выработать и предложить содержательную повестку, включающую вопросы обеспечения безопасности, развития отношений между государствами, организации экономики, социальной сферы, системы управления, поиск новых драйверов роста.

По мнению Путина, бедность, социальная неустроенность, колоссальный разрыв в уровне развития стран регионов порождают питательную среду для международного терроризма, экстремизма и незаконной миграции.

«Идеи открытости, свободы торговли сегодня все чаще отвергаются, причем часто теми, кто совсем недавно выступал их поборником. Дисбаланс в социально-экономическом развитии, кризис прежней модели глобализации ведут к негативным последствиям для отношений между государствами, для международной безопасности», — сказал Путин.

«Мы не справимся с этими вызовами, если не преодолеем стагнацию, застой в глобальном экономическом развитии», — подчеркнул он.

В Пекине 14−15 мая проходит форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии «Один пояс — один путь». В нем участвуют президенты и премьеры 29 государств (в том числе, глава нашей страны Александр Лукашенко. — Прим. TUT.BY).

 
 
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"В целом в логике старых подходов нельзя решать ни одну из современных проблем. Нужны свежие, свободные от стереотипов идеи", - сказал он.

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