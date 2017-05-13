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КНДР запустила неопознанный реактивный снаряд
14.05.2017 01:16 — Новости Мира | Tut.by
КНДР осуществила запуск неопознанного реактивного снаряда с полигона неподалеку от западного побережья. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на южнокорейских военных.
Как отмечается, тип снаряда к настоящему моменту определить не удалось.
По данным агентства «Ренхап», Северная Корея могла запустить баллистическую ракету.
«Баллистическая ракета летела на протяжении 30 минут и упала вне пределов исключительной экономической зоны Японии. Никакого ущерба морским судам на данный момент не зафиксировано», — сообщил глава кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.
Ёсихидэ Суга также сообщил, что правительство Японии выразило протест КНДР в связи с очередным запуском баллистической ракеты в сторону Японского моря,
Это уже не первый случай демонстрации силы со стороны КНДР. В феврале и
В 2016 году Северная Корея запустила более 20 ракет, а также провела два ядерных испытания, которые нарушают резолюции СБ ООН.
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По данным агенства "Ренхап", Северная Корея могла запустить баллистическую ракету.
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