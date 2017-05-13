КНДР запустила неопознанный реактивный снаряд

КНДР осуществила запуск неопознанного реактивного снаряда с полигона неподалеку от западного побережья. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на южнокорейских военных.

Как отмечается, тип снаряда к настоящему моменту определить не удалось.

По данным агентства «Ренхап», Северная Корея могла запустить баллистическую ракету.

«Баллистическая ракета летела на протяжении 30 минут и упала вне пределов исключительной экономической зоны Японии. Никакого ущерба морским судам на данный момент не зафиксировано», — сообщил глава кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

Ёсихидэ Суга также сообщил, что правительство Японии выразило протест КНДР в связи с очередным запуском баллистической ракеты в сторону Японского моря, передает ТАСС .

Это уже не первый случай демонстрации силы со стороны КНДР. В феврале и марте были произведены испытания ракет.

В 2016 году Северная Корея запустила более 20 ракет, а также провела два ядерных испытания, которые нарушают резолюции СБ ООН.

Президент Дональд Трамп пообещал разобраться с «плохим поведением» лидера КНДР Ким Чен Ына. США развернули в Южной Корее систему противоракетной обороны THAAD, а к берегам Корейского полуострова отправился американский авианосец. США и Южная Корея провели совместные учения. В результате в КНДР заявили, что маневры американских бомбардировщиков подталкивают ситуацию на полуострове к ядерной войне . В недавнем интервью президент Трамп высказал мнение, что мог бы встретиться с Ким Чен Ыном при «нужных обстоятельствах», а также назвал его «несомненно, довольно умным парнем».

В свою очередь, КНДР обвинила США в подготовке теракта против руководства страны и пригрозила «жесткими контрмерами» за проводимую политику «государственного терроризма».