14 мая, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. На песенный конкурс "Евровидение", который в 2017 году проходил в Киеве, приехало 60 тыс. гостей. Об этом рассказал мэр украинской столицы Виталий Кличко на пресс-конференции в Международном выставочном центре (МВЦ).

По его словам, в Киев прибыло свыше 20 тыс. иностранных гостей и более 40 тыс. человек из Украины. Мэр Киева заявил, что в целом на шоу "Евровидение" было продано более 60 тыс. билетов.

Виталий Кличко отметил, что за всю историю конкурса в Киеве была самая большая площадка EuroVillage (евродеревня), которая каждый вечер принимала 350 тыс. человек.

Кроме того, он акцентировал внимание на вопросе безопасности. "Безопасность - самое главное для каждого, кто живет и кто приезжает в наш город. Я благодарю 3,5 тыс. людей, охраняющих МВЦ, и более 10 тыс. правоохранителей, которые следят за порядком в нашем городе", - добавил мэр. -0-