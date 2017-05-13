ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Объем торговли КНР со странами "пояса и пути" за 2014-2016 годы превысил $3 трлн

14.05.2017 09:14 — Новости Мира | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

14 мая, Пекин /БЕЛТА - ТАСС/. Масштабы торговли Китая с государствами, расположенными в сфере "Одного пояса и одного пути", за 2014-2016 годы превысили $3 трлн. Об этом сегодня заявил председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия форума "Один пояс и один путь".

"Инвестиции Китая в экономику государств "пояса и пути" в общей сложности превысили $50 млрд, - добавил председатель КНР. - Китайские предприятия осуществляют деятельность на территории 56 зон торгово-экономического сотрудничества в 20 странах мира, что позволило этим государствам создать 180 тыс. рабочих мест, обеспечить в казну налоговые поступления в размере $1,1 млрд".

По словам Си Цзиньпина, Пекин не собирается останавливаться на достигнутом, поскольку главная задача - отнюдь не формирование небольшого стабилизационного механизма. Председатель КНР подчеркнул, что цель китайского правительства - образование "большой, гармонично процветающей семьи".

В Пекине 14-15 мая проходит форум "Один пояс и один путь".-0-

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам Си Цзиньпина, Пекин не собирается останавливаться на достигнутом, поскольку главная задача - отнюдь не формирование небольшого стабилизационного...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
На "Евровидение-2017" приехало 60 тыс. гостей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика