14 мая, Пекин /БЕЛТА - ТАСС/. Масштабы торговли Китая с государствами, расположенными в сфере "Одного пояса и одного пути", за 2014-2016 годы превысили $3 трлн. Об этом сегодня заявил председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия форума "Один пояс и один путь".

"Инвестиции Китая в экономику государств "пояса и пути" в общей сложности превысили $50 млрд, - добавил председатель КНР. - Китайские предприятия осуществляют деятельность на территории 56 зон торгово-экономического сотрудничества в 20 странах мира, что позволило этим государствам создать 180 тыс. рабочих мест, обеспечить в казну налоговые поступления в размере $1,1 млрд".

По словам Си Цзиньпина, Пекин не собирается останавливаться на достигнутом, поскольку главная задача - отнюдь не формирование небольшого стабилизационного механизма. Председатель КНР подчеркнул, что цель китайского правительства - образование "большой, гармонично процветающей семьи".

В Пекине 14-15 мая проходит форум "Один пояс и один путь".-0-