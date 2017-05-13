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Папа Римский причислил к лику святых свидетелей "чуда в Фатиме"
14.05.2017 09:55 — Новости Мира | БелТА
Фото ЕРА
14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Папа Римский Франциск причислил к лику святых пастушков города Фатима, сообщают информагентства.
В португальском городе Фатима понтифик возглавил мессу, которая завершает процесс канонизации двух детей-пастухов, ставших свидетелями "чуда в Фатиме". Около 500 тыс. верующих присутствовали при канонизации.
Согласно легенде, 13 мая 1917 года (100 лет назад) в Фатиме дети стали свидетелями явления Девы Марии, которая поведала им о событиях грядущего двадцатого века. Утверждается, что она рассказала об окончании Первой мировой войны, о Второй мировой войне, а также о покушении на Папу Римского.
Во время выступления в Фатиме Папа Римский Франциск призвал к разрушению стен, разделяющих людей. Он обратил внимание на необходимость гармонии между всеми людьми и предостерег от войн, которые разрывают мир на части.-0-
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В португальском городе Фатима понтифик возглавил мессу, которая завершает процесс канонизации двух детей-пастухов, ставших свидетелями "чуда в Фатиме". Около 500...
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