Во сколько французам обойдется пенсионер Олланд

По французским законам, бывшие президенты страны получают пенсию в размере более 6000 евро в месяц. Кроме того, 14 000 евро государство им платит за пожизненное членство в Конституционном совете. Но на этом привилегии для ушедших с поста главы Французской Республики политиков не заканчиваются. Во сколько они обходятся французам, и кто из экс-президентов на пенсии — самый дорогостоящий?

75 000 евро в год чистыми. Такова официальная президентская пенсия во Франции, согласно закону, принятому еще в 1955 году. Уходя с поста главы Республики, политики автоматически становятся пожизненными членами Конституционного совета, за это получают еще 14 000 евро в месяц жалованья. Социалист Олланд в ходе своей пятилетки обещал отменить это положение в законе, но так этого и не сделал.

Помимо вышеперечисленного, в случае c 62-летним Франсуа Олландом предусмотрена также пенсия бывшего депутата: он заседал в Нацсобрании четыре созыва (с 1988 по 1993 и затем три раза с 1997 по 2012). Кроме того, он был советником в Счетной палате. За это тоже полагаются дополнительные деньги: по данным газеты Le Monde, 15 000 евро чистыми.

Но и это еще не все. Экс-президенту полагается кабинет. Арендную плату и коммунальные услуги будет платить государство. Два человека обслуживающего персонала, еще семь постоянных сотрудников бывший глава Французской Республики имеет право взять себе на работу на неограниченный срок.

Впрочем, Франсуа Олланд подсчитал, что чрезмерное расточительство нужно каким-то образом ограничить и в ходе своего президентства издал указ, регулирующий ряд привилегий, доступных бывшим главам французского государства. До его прихода к власти они всего лишь были прописаны в письме, отправленном в 1985 году премьер-министром Франсуа Миттераном своему предшественнику Валери Жискар д’Эстэну. Помимо всего прочего, в нем говорилось о предоставляемой государством служебной машине с шофером. Олланд такую роскошь отменил. Отныне все расходы, связанные с передвижением, нужно доказывать, предоставляя чеки. Впрочем, проезд в общественном транспорте по-прежнему остается бесплатным.

Но дороже всего французам обходится безопасность их бывших президентов. Ведь необходимо обеспечить не только личную безопасность самого президента, но также охрану его жилища, а точнее жилищ. Эта статья расходов для всех экс-президентов составляет 5,6 миллионов евро в год. Такую цифру в частности называет депутат от социалистов Рене Дозьер, который во время своего мандата подробно изучал эту тему.

По его подсчетам, в целом бывшие главы государств обходятся налогоплательщикам почти в десять миллионов евро в год. Самый дорогостоящий экс-президент — Валери Жискар д’Эстэн (3,9 миллионов евро). За ним следует Николя Саркози (3,3 миллиона евро). Дешевле всех стране обходится Жак Ширак (2,4 миллиона евро).

Эти данные чуть меньше тех цифр (10,3 миллиона евро), которые в 2014 году Франсуа Олланду предоставили глава Счетной палаты Дидье Миго и вице-президент Государственного совета Жан-Марк Сове в секретном докладе, обнародованном сайтом Mediapart в 2016 году.

Новоизбранный президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе своей предвыборной кампании предлагал принять закон о повышении нравственности государственной деятельности. Он обещал на законодательном уровне отменить особый пенсионный режим для бывших депутатов. Правда, о привилегиях экс-президентов он пока не высказывался.