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Тысячи венесуэльских автомобилистов выехали на протестные акции
14.05.2017 10:38 — Новости Мира | Tut.by
Несколько тысяч владельцев автомобилей и мотоциклов в Венесуэле приняли участие в масштабных акциях протеста против президента страны Николаса Мадуро.
Полицейские на мотоциклах остановили автоколонну оппозиционных демонстрантов в столице страны Каракасе, используя слезоточивый газ. В ходе столкновений с полицией был сожжен автобус.
Оппозиционные акции прошли также в Валенсии и других городах страны.
Лидеры оппозиции заявляют, что намерены продолжать оказывать давление на правительство президента Мадуро.
«Мы останемся на улице и будем искать путь выхода из кризиса», — сказал агентству "Франс-пресс" оппозиционный депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Фредди Гевара.
Накануне несколько тысяч пожилых венесуэльцев вышли на улицы Каракаса и других городов на акции протеста против правительства Мадуро.
Пожилое население Венесуэлы наиболее сильно страдает от экономического кризиса в стране, в том числе из-за нехватки лекарств и медицинского оборудования. За месяц протестных акций в Венесуэле погибли уже около 40 человек.
Венесуэльская оппозиция протестует против решения Мадуро созвать новый парламент, который заменит нынешнюю Национальную ассамблею и будет обладать полномочиями по изменению Конституции страны. Сам президент заявил, что новая Конституция необходима для предотвращения иностранного заговора против его правления.
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Полицейские на мотоциклах остановили автоколонну оппозиционных демонстрантов в столице страны Каракасе, используя слезоточивый газ. В ходе столкновений с...
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