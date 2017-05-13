Тысячи венесуэльских автомобилистов выехали на протестные акции

Несколько тысяч владельцев автомобилей и мотоциклов в Венесуэле приняли участие в масштабных акциях протеста против президента страны Николаса Мадуро.



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Полицейские на мотоциклах остановили автоколонну оппозиционных демонстрантов в столице страны Каракасе, используя слезоточивый газ. В ходе столкновений с полицией был сожжен автобус.

Оппозиционные акции прошли также в Валенсии и других городах страны.

Лидеры оппозиции заявляют, что намерены продолжать оказывать давление на правительство президента Мадуро.

«Мы останемся на улице и будем искать путь выхода из кризиса», — сказал агентству "Франс-пресс" оппозиционный депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Фредди Гевара.

Накануне несколько тысяч пожилых венесуэльцев вышли на улицы Каракаса и других городов на акции протеста против правительства Мадуро.

Пожилое население Венесуэлы наиболее сильно страдает от экономического кризиса в стране, в том числе из-за нехватки лекарств и медицинского оборудования. За месяц протестных акций в Венесуэле погибли уже около 40 человек.

Венесуэльская оппозиция протестует против решения Мадуро созвать новый парламент, который заменит нынешнюю Национальную ассамблею и будет обладать полномочиями по изменению Конституции страны. Сам президент заявил, что новая Конституция необходима для предотвращения иностранного заговора против его правления.