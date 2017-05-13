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Белый дом заявил о пролете ракеты КНДР рядом с Россией
14.05.2017 11:32 — Новости Мира | Tut.by
Ракета, запущенная КНДР, упала в непосредственной близости от России, заявил Белый дом. По данным источников CNN, она приземлилась в 96,5 км от Владивостока.
Россия вряд ли будет «довольна» последним пуском ракеты КНДР, поскольку она приземлилась в непосредственной близости к ее границам. Об этом
«Учитывая, что ракета упала так близко к российской территории, по сути, ближе к России, чем к Японии, президент [США Дональд Трамп] не может представить, что Россия довольна [запуском]», — говорится в заявлении.
Белый дом отметил, что Трамп проинформирован о проведении
По данным источника, на которые ссылается
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин, который сейчас находится с визитом в Китае, обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином прошедший пуск ракеты и выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией. Вопрос о близости падения ракеты к российской территории Песков переадресовал в Минобороны.
Главный секретарь Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что ракета не попала в исключительную экономическую зону страны. Он также пояснил, что действия КНДР не спровоцировали включения в Японии общенациональной предупреждающей системы о ракетных запусках. Тем не менее Токио выразило Пхеньяну протест.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о неприемлемости ракетных испытаний и сказал, что это противоречит резолюции ООН.
Северная Корея запустила ракету в ночь на 14 мая. Суга пояснил, что дальность полета ракеты составили 800 км. По данным военных Южной Кореи, ракета пролетела 700 км.
Тихоокеанское командование Вооруженных сил США устанавливает тип ракеты. Минобороны Японии допустило, что это мог быть снаряд совершенно нового типа.
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По данным источника, на которые ссылается CNN, ракета упала в воду в 60 милях (96,5 км) от Владивостока.
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