Белый дом заявил о пролете ракеты КНДР рядом с Россией

Ракета, запущенная КНДР, упала в непосредственной близости от России, заявил Белый дом. По данным источников CNN, она приземлилась в 96,5 км от Владивостока.



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Россия вряд ли будет «довольна» последним пуском ракеты КНДР, поскольку она приземлилась в непосредственной близости к ее границам. Об этом сообщает администрация американского президента на своем официальном сайте.

«Учитывая, что ракета упала так близко к российской территории, по сути, ближе к России, чем к Японии, президент [США Дональд Трамп] не может представить, что Россия довольна [запуском]», — говорится в заявлении.

Белый дом отметил, что Трамп проинформирован о проведении очередного ракетного испытания Северной Кореей. Вашингтон призывал мировое сообщество ввести «более жесткие санкции» против КНДР, назвав ее действия «провокацией».

По данным источника, на которые ссылается CNN , ракета упала в воду в 60 милях (96,5 км) от Владивостока.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин, который сейчас находится с визитом в Китае, обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином прошедший пуск ракеты и выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией. ​Вопрос о близости падения ракеты к российской территории Песков переадресовал в Минобороны.

Главный секретарь Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что ракета не попала в исключительную экономическую зону страны. Он также пояснил, что действия КНДР не спровоцировали включения в Японии общенациональной предупреждающей системы о ракетных запусках. Тем не менее Токио выразило Пхеньяну протест.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о неприемлемости ракетных испытаний и сказал, что это противоречит резолюции ООН. ​

Северная Корея запустила ракету в ночь на 14 мая. Суга пояснил, что дальность полета ракеты составили 800 км. По данным военных Южной Кореи, ракета пролетела 700 км.

​Тихоокеанское командование Вооруженных сил США устанавливает тип ракеты. Минобороны Японии допустило, что ​это мог быть снаряд совершенно нового типа.