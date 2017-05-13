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Во Франции самый молодой президент страны стал главой государства

14.05.2017 12:31 — Новости Мира | Tut.by  
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Во Франции спустя неделю после второго тура выборов президента прошла инаугурация самого молодого главы государства Эммануэля Макрона. На выборах он опередил свою соперницу — главу «Национального фронта» Марин Ле Пен, набрав 66% голосов избирателей.


Фото: Reuters

Церемония инаугурации во Франции — это отлаженный ритуал, механизм которого выверен до деталей.

Покидающий свой пост президент Франции Франсуа Олланд встретил своего преемника Эммануэля Макрона на ступеньках Елисейского дворца. После этого у них состоялась получасовая беседа, на которой Олланд передал Макрону ядерные коды и важные документы. Затем Макрон проводил Олланда до двери, и тот покинул дворец уже как рядовой гражданин.

Сама инаугурация началась непосредственно после встречи двух президентов. В Зале торжеств председатель Конституционного совета огласил результаты выборов и официально объявил Макрона новым президентом Франции. Ему вручили цепь Великого магистра Ордена Почетного легиона, затем он произнес первую речь в качестве президента. После Макрон устроил смотр республиканской гвардии, прозвучал гимн, а пушки в комплексе Дома Инвалидов произвели 21 торжественный залп.


Фото: Reuters

Новый президент проследовал в автомобиле, сопровождаемый конным эскортом, по Елисейским полям к Триумфальной арке, где возложил цветы к могиле Неизвестного солдата.


Фото: Reuters

На церемонии инаугурации в Елисейском дворце присутствовала также жена нового президента Франции Бриджит Макрон, и две ее дочери от первого брака: Лоранс и Тиффани вместе со своими семьями.


Бриджит Макрон. Фото: Reuters

Младшая дочь Брижит Макрон Тифани и ее молодой человек Антуан. Фото: Reuters

Свой первый президентский визит Эммануэль Макрон совершит уже в понедельник. Он отправится к канцлеру Германии Ангеле Меркель, как и два его предшественника — Николя Саркози и Франсуа Олланд. Сама Меркель поддерживала кандидатуру Макрона на выборах.

 
 
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Во Франции спустя неделю после второго тура выборов президента прошла инаугурация самого молодого главы государства Эммануэля Макрона. На выборах он опередил...

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