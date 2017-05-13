Во Франции самый молодой президент страны стал главой государства

Во Франции спустя неделю после второго тура выборов президента прошла инаугурация самого молодого главы государства Эммануэля Макрона. На выборах он опередил свою соперницу — главу «Национального фронта» Марин Ле Пен, набрав 66% голосов избирателей.



Фото: Reuters

Церемония инаугурации во Франции — это отлаженный ритуал, механизм которого выверен до деталей.

Покидающий свой пост президент Франции Франсуа Олланд встретил своего преемника Эммануэля Макрона на ступеньках Елисейского дворца. После этого у них состоялась получасовая беседа, на которой Олланд передал Макрону ядерные коды и важные документы. Затем Макрон проводил Олланда до двери, и тот покинул дворец уже как рядовой гражданин.

Сама инаугурация началась непосредственно после встречи двух президентов. В Зале торжеств председатель Конституционного совета огласил результаты выборов и официально объявил Макрона новым президентом Франции. Ему вручили цепь Великого магистра Ордена Почетного легиона, затем он произнес первую речь в качестве президента. После Макрон устроил смотр республиканской гвардии, прозвучал гимн, а пушки в комплексе Дома Инвалидов произвели 21 торжественный залп.



Фото: Reuters

Новый президент проследовал в автомобиле, сопровождаемый конным эскортом, по Елисейским полям к Триумфальной арке, где возложил цветы к могиле Неизвестного солдата.



Фото: Reuters

На церемонии инаугурации в Елисейском дворце присутствовала также жена нового президента Франции Бриджит Макрон, и две ее дочери от первого брака: Лоранс и Тиффани вместе со своими семьями.



Бриджит Макрон. Фото: Reuters



Младшая дочь Брижит Макрон Тифани и ее молодой человек Антуан. Фото: Reuters

Свой первый президентский визит Эммануэль Макрон совершит уже в понедельник. Он отправится к канцлеру Германии Ангеле Меркель, как и два его предшественника — Николя Саркози и Франсуа Олланд. Сама Меркель поддерживала кандидатуру Макрона на выборах.