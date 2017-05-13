Во время выступления Джамалы на финале конкурса «Евровиднье» на сцену выбежал мужчина и снял штаны. Им оказался пранкер Виталий Седюк. Он был задержан полицией, сообщил глава МВД страны Арсен Аваков.

Мужчину, снявшего штаны во время выступления Джамалы в финале «Евровидения-2017» в Киеве, задержала полиция. Об этом сообщил ​глава МВД Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook .

В тот момент, когда Джамала выступала в финале конкурса, на сцену вышел мужчина во флаге Австралии и снял штаны. По информации THC , мужчина — украинский пранкер Виталий Седюк.

Сам Седюк объяснил свой поступок личным хобби, поскольку «неофициально работает провоцирующим журналистом», сообщил Аваков. Глава МВД отметил, что Седюк был задержан охраной конкурса при участии полиции. Он, по словам Авакова, «оказывал сопротивление при задержании».

«В порядке ст. 208 КПК Украины задержан на 72 часа до суда, который выберет ему завтра меру пресечения по статье 296 ч.3 (хулиганство с отягчающими) — от штрафа до пяти лет лишения свободы», — написал Аваков.

Глава МВД также назвал Седюкова «позором страны», добавив, что он «сможет реализовывать свое хобби в тюремной камере изолятора временного содержания».

Виталий Седюк стал известен после нескольких случаев с американскими знаменитостями. Так на премьере фильма «Люди в Черном 3» в Москве в 2012 году он поцеловал актера Уилла Смита, за что получил от него пощечину. В 2013 году, во время вручения «Грэмми», Седюк вышел получать награду вместо певицы Адель.