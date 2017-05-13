Франсуа Олланд и Эмманюэль Макрон. Фото EPА

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эммануэль Макрон провозглашен президентом Франции. Торжественная церемония инаугурации прошла сегодня в Париже, сообщают информационные агентства.

"Вы вступаете в должность и становитесь восьмым президентом Французской Республики, за вас проголосовали более 20 млн французов. Прошедшая предвыборная кампания в стране стала беспрецедентной по своей напряженности и противоборству кандидатов. Вы воплощаете теперь собой надежды Франции", - цитирует ТАСС слова председателя Конституционного совета Франции Лорана Фабиуса.

Инаугурация началась со встречи между завершившим свой пятилетний период правления Франсуа Олландом и Эммануэлем Макроном, которая продолжалась около часа. Новому президенту Франции вручили золотую нагрудную цепь Великого магистра Ордена Почетного легиона, а также награду высшей степени Ордена, что сделало его кавалером Большого креста. Состоялся смотр республиканской гвардии и прозвучал гимн. Пушки произвели свыше 20 торжественных залпов.

Затем автомобиль Макрона, сопровождаемый конным эскортом, проследовал по Елисейским полям к Триумфальной арке, где прошла церемония возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата.

Эммануэлю Макрону 39 лет. Он самый молодой президент в истории страны. Сообщается, что свой первый президентский визит Макрон совершит в Германию.

Второй тур президентских выборов прошел во Франции 7 мая, где Макрон получил 66,1% голосов. -0-