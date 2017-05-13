На днях в посольстве КНДР в Москве рассказали подробности об очередном «заговоре американского империализма и южнокорейской разведки».



Фото: Reuters

«Заговор Кима»

За несколько дней до этого Центральное телеграфное агентство Северной Кореи распространило соответствующее заявление МГБ КНДР, но в информационное пространство оно попало с определенными купюрами. Позже появился его полный вариант.

«Последнее бешенство враждебных сил, которые перепуганы до потери сознания от бурного духа нашей Республики, стремительно продвигающейся вперед к окончательной победе революционного дела чучхе, достигло крайней ступени и уже превышает ее пределы», — говорится в начале заявления представителя министерства государственной безопасности КНДР

Далее сообщаются подробности «заговора». Согласно заявлению, государственной службе разведки Республики Корея (МГСР) удалось «идейно переродить» гражданина КНДР Кима, работавшего на лесозаготовках в Хабаровском крае РФ: путем подкупа «некоего Кима удалось превратить в террориста, полного вражды и мести в отношении нашего высшего руководства».

Согласно документу, во время парада и демонстрации по случаю 105-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена 15 апреля, завербованный Ким с помощью бомбы должен был уничтожить нынешнего главу КНДР Ким Чен Ына и других руководителей. Альтернативный план покушения предполагал облучение северокорейского лидера с помощью радиоактивных материалов либо его отравление токсичными веществами. При этом, как следует из заявления, биохимические материалы были изготовлены при помощи нанотехнологий, и смертельный исход от их воздействия предполагался через полгода-год. Далее в документе излагается классический сценарий — Киму якобы вручили 20 тысяч долларов и радиопередатчик спутниковой связи. Он должен был изучить и сообщить все возможности для реализации того или иного варианта покушения, после чего в «центре» было бы принято окончательное решение. В случае же невыполнения задания семье самого террориста грозила расправа.

Как говорится в заявлении, 12 мая 2016 года агент получил указание ускорить подготовку, а также организовать опорный пункт связи для передачи отравляющих веществ и оборудования за рубежом. На эти цели и на «подкуп соучастников террора» ему дважды передавали суммы по 100 тысяч долларов. В заявлении северокорейского МГБ утверждается, что последние приготовления к покушению прошли в марте-апреле этого года. Именно тогда сотрудник южнокорейских спецслужб Ч. и секретный агент Х., работавший директором торгового предприятия в Даньдуне (Китай), «лично встретились с соучастником террора, передали новый приемопередатчик спутника и 50 тысяч долларов США и заключили контракт для организации связи за рубежом». При этом, по заявлению Северной Кореи, представителей южнокорейской разведки очень беспокоило возможное раскрытие их содействия покушению. Вероятные последствия этого они оценивали как войну между Северной и Южной Кореей. Именно для сокрытия следов якобы и был выбран вариант с отравлением Ким Чен Ына биохимическими материалами. Результатом устранения нынешнего руководства могла бы стать «внезапная перемена политики Севера».

Заявление заканчивается многочисленными и по-восточному красочными обещаниями возмездия возможным организаторам и исполнителям заговора, требованием их сурового наказания и извинений перед КНДР.



Фото: Reuters

Эксперты по Корее информацию о заговоре против руководства КНДР оценивают по-разному. Многие не сомневаются в ее полной достоверности. Иные принимают ее за пропагандистский вымысел. Третьи считают, что северокорейский «гастарбайтер» в России просто пытался получить от южнокорейских спецслужб крупную сумму денег, имитируя подготовку «покушения». Но в итоге попал в серьезную историю и был арестован органами государственной безопасности КНДР.

«Экзотическая экскурсия на 50 лет в прошлое»

TUT.BY удалось связаться со свидетелями парада в Пхеньяне 15 апреля 2017 года, во время которого должно было состояться данное покушение. Россиянин Дмитрий прибыл в Северную Корею в составе делегации «Общества изучения идей Чучхе» за несколько дней до мероприятия. «Чучхе», или теория «опоры на собственные силы» — официальная идеология Северной Кореи, сочетающая своеобразно понимаемый марксизм-ленинизм с корейским национализмом и местными традициями. По словам Дмитрия, иностранные «чучхеисты» поучили право свободного перемещения по Пхеньяну без всяких сопровождающих. А вот обычных туристов разместили в отеле «Янгак» на острове Янгакдо посередине реки Тэдон — и не выпускали их оттуда. Посещение же района проведения парада за три дня до его начала также было также ограничено. Дмитрий считает, что это было связано не с боязнью шпионов и террористов, а с нежеланием рассекретить накапливавшуюся там новую военную технику и платформы для демонстрации. Их появление должно было стать «сюрпризом» для зрителей.

Такой сенсацией стало, например, появление на параде северокорейского аналога ракеты «Тополь М».



Фото: Reuters

О самом параде Дмитрий рассказывает следующее:

— Парад в Пхеньяне проходит на площади Ким Ир Сена. Все очень похоже на парады на Красной площади. Только руководство республики стоит не на Мавзолее, как у нас, а на балконе Дворца народной учебы (главная библиотека страны). Мы находились на гостевых трибунах, расположенных слева и справа от правительственных. Контроль перед проходом на трибуны был такой тщательный, что не оставлял потенциальному террористу ни одного шанса. Туда расческу с зажигалкой не пронесешь — не то что бомбу, пистолет или оборудование для распыления отравляющих веществ.

«Общество изучения идей Чучхе» действует в России, Беларуси и Украине с 90-х годов. Внутри своих стран его члены особой активности, как правило, не проявляют. И совершать «революцию чучхе» пока не собираются. Однако руководители белорусского отделения «Общества» неоднократно бывали в Северной Корее. Посещение этой закрытой страны для обычных туристов проблематично.

«Чучхеист» из Беларуси Александр Кудрявский рассказал о своих впечатлениях от пребывания в Стране Утренней Свежести:

— То, что я здесь увидел, сильно отличалось от распространенных стереотипов. На самом деле, жизнь и быт в КНДР напомнил мне Советский Союз 50-х годов. Много новостроек, в городах — достаточно современная инфраструктура. Есть, конечно, свои национальные особенности. Увиденное здесь представляло из себя причудливое сочетание модернизации с традиционализмом. В Пхеньяне есть парк Моранбон у подножья сопки Моран, где тамошние жители в национальных костюмах собираются вместе, поют и танцуют. Знаете, как наши пенсионеры, скажем, в Гомельском парке. Только там на эти танцы приходит много молодежи. На вершине сопки Моран, кстати, памятник советским солдатам, погибшим при освобождении Кореи от японских оккупантов. Безусловно, были люди, например, молодые девушки, которые на нас и наши джинсы смотрели жадными глазами. Но подавляющее большинство граждан КНДР живет своими ценностями и относилось к нам совершенно спокойно. Кстати, говорят, что когда беглецы из Северной Кореи попадают в Южную, они впадают в депрессию. Ведь дома они привыкли к общинному коллективизму и взаимопомощи, а там их ждет одиночество и жесткая борьба за существование. Люди в Северной Корее выглядят более спокойными, расслабленными, чем мы. Одним словом, работает пресловутая «уверенность в завтрашнем дне». В общем, поездка туда — это экзотическая экскурсия на 50 лет в прошлое.



Фото: Reuters

Что касается молодых девушек, с завистью смотревших на джинсы, то дальше этого дело в Северной Корее пойти не может. Браки и всякие связи с иностранцами там строжайше запрещены. В КНДР из-за рубежа приезжает только относительно много китайцев, с КНР здесь налажены достаточно тесные экономические отношения.

Эксперты по Корее информацию о заговоре против руководства КНДР оценивают по-разному. Многие не сомневаются в ее полной достоверности. Иные принимают ее за пропагандистский вымысел. Третьи считают, что северокорейский «гастарбайтер» в России просто пытался получить от южнокорейских спецслужб крупную сумму денег, имитируя подготовку «покушения». Но в итоге попал в серьезную историю и был арестован органами государственной безопасности КНДР.

В марте 2017 года после ракетных испытаний в КНДР в очередной раз обострились отношения между Пхеньяном с одной стороны и США с Республикой Корея с другой. Стороны обменялись угрожающими заявлениями, к берегам Корейского полуострова была выдвинута ударная группировка ВМС США. К счастью, военной эскалации конфликта удалось избежать.