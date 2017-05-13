ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Порошенко недоволен результатами расследования убийства Павла Шеремета

14.05.2017 16:10 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Президент Украины Петр Порошенко недоволен тем, как расследуется дело об убийстве в июле 2016 года в Киеве журналиста Павла Шеремета.

«Я ждал большего, более лучшего результата и недоволен тем, что у нас нет убийцы и он не привлечен к ответственности», — сказал он, выступая на пресс- конференции в украинской столице.

По словам президента, в понедельник на допрос по делу Павла Шеремета вызван экс-сотрудник Службы безопасности Украины Игорь Устименко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в Киеве. В машине, когда он ехал на утренний эфир на радио, сработало взрывное устройство. Автомобиль принадлежал руководителю интернет-издания «Украинская правда» Алене Притуле, однако в то утро ее в машине не было.

Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк сообщил, что, по оценкам правоохранительных органов, мощность взрывного устройства могла составлять 0,4 — 0,6 кг в тротиловом эквиваленте. Полиция квалифицировала гибель Шеремета как умышленное убийство.

Павел Шеремет родился в 1971 году в Минске. Работал в России специальным корреспондентом программы «Новости» на ОРТ, позднее был ведущим еженедельной аналитической программы «Время», являлся редактором отдела политики и общества в журнале «Огонек». Последние пять лет журналист жил в Украине, работал в «Украинской правде», а также ведущим на радио «Вести».

В апреле 2017 года глава национальной полиции Александр Вакуленко заявил, что Украина в рамках расследования убийства Шеремета обратилась к 14 странам за международно-правовой помощью.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам президента, в понедельник на допрос по делу Павла Шеремета вызван экс-сотрудник Службы безопасности Украины Игорь Устименко.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
"Заговор против Ким Чен Ына". Новые подробности: облучение при помощи нанотехнологий
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика