Порошенко недоволен результатами расследования убийства Павла Шеремета

Президент Украины Петр Порошенко недоволен тем, как расследуется дело об убийстве в июле 2016 года в Киеве журналиста Павла Шеремета.

«Я ждал большего, более лучшего результата и недоволен тем, что у нас нет убийцы и он не привлечен к ответственности», — сказал он, выступая на пресс- конференции в украинской столице.

По словам президента, в понедельник на допрос по делу Павла Шеремета вызван экс-сотрудник Службы безопасности Украины Игорь Устименко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в Киеве. В машине, когда он ехал на утренний эфир на радио, сработало взрывное устройство. Автомобиль принадлежал руководителю интернет-издания «Украинская правда» Алене Притуле, однако в то утро ее в машине не было.

Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк сообщил, что, по оценкам правоохранительных органов, мощность взрывного устройства могла составлять 0,4 — 0,6 кг в тротиловом эквиваленте. Полиция квалифицировала гибель Шеремета как умышленное убийство.

Павел Шеремет родился в 1971 году в Минске. Работал в России специальным корреспондентом программы «Новости» на ОРТ, позднее был ведущим еженедельной аналитической программы «Время», являлся редактором отдела политики и общества в журнале «Огонек». Последние пять лет журналист жил в Украине, работал в «Украинской правде», а также ведущим на радио «Вести».

В апреле 2017 года глава национальной полиции Александр Вакуленко заявил, что Украина в рамках расследования убийства Шеремета обратилась к 14 странам за международно-правовой помощью.