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Порошенко заявил об отсутствии безвиза для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР
14.05.2017 17:42 — Новости Мира | Tut.by
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что жители неподконтрольных Киеву районов Донбасса не смогут воспользоваться безвизовым режимом с Евросоюзом
Порошенко уточнил, что возможность ездить в ЕС по новым правилам смогут «временно перемещенные лица после проведения соответствующей процедуры». Он указал, что Украина должна «очень ответственно относиться к каждому биометрического паспорту, который выдает».
При этом украинский президент категорически отверг идею отказа от возвращения в будущем провозгласивших самостоятельности районов Донбасса. Порошенко сказал, что ему не по пути с теми, кто предлагает забыть про эти территории и «подарить их Путину».
Как сообщает издание
11 мая совет министров Евросоюза окончательно одобрил решение о предоставлении гражданам Украины права на безвизовый въезд на территорию ЕС на срок не свыше 90 дней в течение полугода, говорится в сообщении совета. Для безвизового въезда на территорию любой страны ЕС за исключением Великобритании и Ирландии украинцам вскоре будет достаточно биометрического загранпаспорта.
Заместитель главы МИД России Алексей Мешков сравнил решение ЕС с «морковкой на веревочке». Он объяснил это тем, что предоставленный Украине безвиз «не имеет никакого отношения к разрешению на работу».
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"Смогут, когда эти районы будут возвращены Украине", - сказал он.
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