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Порошенко заявил об отсутствии безвиза для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР

14.05.2017 17:42 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что жители неподконтрольных Киеву районов Донбасса не смогут воспользоваться безвизовым режимом с Евросоюзом
Выступая на ежегодной пресс-конференции, Порошенко сказал, что неконтролируемые украинскими властями районы Донбасса (самопровозглашенные ДНР и ЛНР), а также воссоединившийся с Россией Крым не получат права воспользоваться правом совершать краткосрочные поездки в Евросоюз без виз, сообщает телеканал «112. Украина». «Смогут, когда эти районы будут возвращены Украине», — сказал он.

Порошенко уточнил, что возможность ездить в ЕС по новым правилам смогут «временно перемещенные лица после проведения соответствующей процедуры». Он указал, что Украина должна «очень ответственно относиться к каждому биометрического паспорту, который выдает».

При этом украинский президент категорически отверг идею отказа от возвращения в будущем провозгласивших самостоятельности районов Донбасса. Порошенко сказал, что ему не по пути с теми, кто предлагает забыть про эти территории и «подарить их Путину».

Как сообщает издание «Корреспондент», ранее МИД Украины сообщал о том, что жители ДНР, ЛНР и Крыма смогут воспользоваться безвизовым режимом на общих основаниях при наличии украинского биометрического паспорта.

11 мая совет министров Евросоюза окончательно одобрил решение о предоставлении гражданам Украины права на безвизовый въезд на территорию ЕС на срок не свыше 90 дней в течение полугода, говорится в сообщении совета. Для безвизового въезда на территорию любой страны ЕС за исключением Великобритании и Ирландии украинцам вскоре будет достаточно биометрического загранпаспорта.

Заместитель главы МИД России Алексей Мешков сравнил решение ЕС с «морковкой на веревочке». Он объяснил это тем, что предоставленный Украине безвиз «не имеет никакого отношения к разрешению на работу».

 
 
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"Смогут, когда эти районы будут возвращены Украине", - сказал он.

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