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Не менее 10 боевиков "Талибана" подорвались на мине в Афганистане

14.05.2017 18:02 — Новости Мира | БелТА  
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Не менее 10 боевиков "Талибана" подорвались на мине в Афганистане

Взрыв прогремел в провинции Кандагар на юге страны. Информагентства сообщают, что его жертвами стали по меньшей мере десять боевиков, принадлежащих к террористической группировке "Талибан".

Автомобиль, в котором перемещались боевики, вероятнее всего, наехал на заложенную на дороге мину. При этом пострадали еще семь человек из числа мирных жителей.

В районе Ниш в эти дни проходит антитеррористическая операция. Афганские военные сообщают о ликвидации еще десятка боевиков. Также шесть представителей группировки были ранены, а еще двое подозреваемых - захвачены в плен.

 
 
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Автомобиль, в котором перемещались боевики, вероятнее всего, наехал на заложенную на дороге мину. При этом пострадали еще семь человек из числа мирных жителей.

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