Взрыв прогремел в провинции Кандагар на юге страны. Информагентства сообщают, что его жертвами стали по меньшей мере десять боевиков, принадлежащих к террористической группировке "Талибан".

Автомобиль, в котором перемещались боевики, вероятнее всего, наехал на заложенную на дороге мину. При этом пострадали еще семь человек из числа мирных жителей.

В районе Ниш в эти дни проходит антитеррористическая операция. Афганские военные сообщают о ликвидации еще десятка боевиков. Также шесть представителей группировки были ранены, а еще двое подозреваемых - захвачены в плен.