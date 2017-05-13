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Германия и Италия предлагают отправить миссию ЕС на южную границу Ливии

14.05.2017 18:46 — Новости Мира | Tut.by  
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Миссия ЕС на границе Ливии и Нигера должна помочь сократить поток беженцев из Африки, использующих средиземноморский маршрут. С таким предложением выступили главы МВД Германии и Италии.

Власти ФРГ и Италии предлагают отправить миссию Евросоюза на границу Ливии и Нигера для сокращения потока беженцев из Африки в Европу. Об этом в воскресенье, 14 мая, сообщает агентство AFP со ссылкой на совместный документ министра внутренних дел Германии Томаса де Мезьера (Thomas de Maizière) и его итальянского коллеги Марко Миннити.

Главы МВД двух стран призывают «как можно скорее» организовать такую миссию стран ЕС. «Первые месяцы этого года показали, что предпринимавшихся до сих пор мер недостаточно. Центральный средиземноморский маршрут в 2017 году по-прежнему используется чаще всего», — говорится в письме де Мезьера и Миннити в адрес Еврокомиссии.

По их данным, к середине апреля в Италии было зарегистрировано 42,5 тысячи мигрантов, прибывших по этому пути, 97 процентов из них отправились с берегов Ливии. «Мы должны положить конец тому, что сотни тысяч людей, находящихся в руках контрабандистов, рискуют своей жизнью в Ливии и в Средиземном море», — подчеркивают министры.

 
 
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Миссия ЕС на границе Ливии и Нигера должна помочь сократить поток беженцев из Африки, использующих средиземноморский маршрут. С таким предложением выступили...

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