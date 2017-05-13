В Мосуле ликвидирован помощник главаря ИГ аль-Халис - СМИ

Ряд информагентств сообщает о гибели Заркауи аль-Халиса - одного из ближайших соратников лидера группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади. Сообщается, что он был убит в ходе авианалета вместе с четырьмя своими подручными.

Известно, что боевик был одним из командиров крыла "Аль-Каиды" в 2006-2007 гг, действовавшего в провинции Дияла в Ираке. Затем он скрывался на территории провинции Киркук. В 2014 году аль-Халис присягнул на верность ИГИЛ и стал главой Мосула.

Напомним, массированная операция по освобождению Мосула продолжается с 17 октября 2016 года. В настоящий момент контроль установлен только над восточной частью города.