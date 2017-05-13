|
Под Петербургом автобус столкнулся с иномаркой: есть раненые
14.05.2017 19:44 — Новости Мира | БелТА
Фото ВКонтакте
По сообщениям информагентств, ДТП произошло на 42-ом км автодороги "Санкт-Петербург-Псков". В результате столкновения пострадали по меньшей мере 10 человек.
В легковом автомобиле находились 52-летний мужчина (водитель), женщина и ребенок. Все они получили травмы разной степени тяжести. Также пострадали семь человек, находившихся в салоне автобуса, включая водителя.
Сообщается, что "Фольксваген Гольф" выскочил на встречную полосу движения при подъеме на объездной мост.
По факту ДТП проводится проверка, на месте происшествия работают сотрудники "скорой помощи" и ГИБДД.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В легковом автомобиле находились мужчина, женщина и ребенок. Все они получили травмы разной степени тяжести. Также пострадали семь человек, находившихся в салоне...
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии