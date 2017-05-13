Под Петербургом автобус столкнулся с иномаркой: есть раненые

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По сообщениям информагентств, ДТП произошло на 42-ом км автодороги "Санкт-Петербург-Псков". В результате столкновения пострадали по меньшей мере 10 человек.

В легковом автомобиле находились 52-летний мужчина (водитель), женщина и ребенок. Все они получили травмы разной степени тяжести. Также пострадали семь человек, находившихся в салоне автобуса, включая водителя.

Сообщается, что "Фольксваген Гольф" выскочил на встречную полосу движения при подъеме на объездной мост.

По факту ДТП проводится проверка, на месте происшествия работают сотрудники "скорой помощи" и ГИБДД.