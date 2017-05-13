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В Москве в одном из дворов обнаружили огромного питона

14.05.2017 20:23 — Новости Мира | БелТА  
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В Москве в одном из дворов обнаружили огромного питона

Жители Северного административного округа Москвы обнаружили во дворе одного из домов по Дмитровскому шоссе гигантского питона. Поначалу рептилию приняли за выброшенный кем-то пестрый шланг.

По некоторым данным, длина питона колеблется в пределах 3-5 метров. Его передали в зоопарк, а власти и правоохранители выясняют, каким образом гость из Африки и Юго-Восточной Азии оказался в российской столице.

 
 
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По некоторым данным, длина питона колеблется в пределах 3-5 метров. Его передали в зоопарк, а власти и правоохранители выясняют, каким образом гость из Африки и...

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