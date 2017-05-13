Партия Ангелы Меркель лидирует на региональных выборах в Северном Рейне-Вестфалия

На фото: кандидат от ХДС Армин Лащет и Ангела Меркель. Фото WSJ

Партия действующего канцлера ФРГ Ангелы Меркель лидирует на парламентских выборах в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Об этом свидетельствуют данные экзитполов. По имеющейся информации Христианской-демократический союз набирает около 34,3% голосов.

На второй позиции располагается Социал-демократическая партия Германии. У нее в активе около 30,6% голосов избирателей.

Замыкают парламентскую гонку Свободная демократическая партия с 12,2% и "Альтернатива для Германии" с 7,7% голосов.

Напомним, ранее партия ХДС уже победила на выборах в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн.