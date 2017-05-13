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Из-за ложной пожарной тревоги эвакуировали Disney World во Флориде
14.05.2017 21:03 — Новости Мира | БелТА
Информагентства, со ссылкой на местные власти утверждают, что центр отдыха Disney World был эвакуирован в кратчайшие сроки, после того как сработала пожарная тревога. Впоследствии выяснилось, что она оказалась ложной.
В результате экстренных мер по эвакуации никто из посетителей не пострадал.
В центральном комплексе, который был открыт в 1971 году, находится около 400 гостевых комнат. Его главной достопримечательностью является монорельсовая дорожка, которая проходит через весь комплекс.
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В результате экстренных мер по эвакуации никто из посетителей не пострадал.
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