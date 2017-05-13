Небольшой самолет рухнул на поле в канадском Хамптоне

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Информагентства сообщают о крушении одномоторного самолета в пригороде Хамптона, провинция Нью-Брансуик, Канада. Самолет с пассажирами рухнул на поле и перевернулся, однако пилот и пассажиры отделались лишь легкими ушибами.

Всего на борту находилось три человека. Сообщается, что неполадке у воздушного судна возникли на высоте около 600 м. Пилоту удалось спикировать и произвести экстренную посадку на поле.