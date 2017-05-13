В Индии от удара молнии погибли более десятка человека

Инцидент произошел в восточной части Индии во время начавшегося шторма. В результате удара молнии погибли по меньшей мере 12 человек, среди которых трое детей. Электротравмы разной степени тяжести и ожоги получили свыше 10 человек.

Основная масса погибших - рабочие, занятые на сельскохозяйственных работах. Все пострадавшие находились на открытом месте.

Национальное управление по борьбе с последствиями стихийных бедствий Индии предупреждает о том, что в ближайшие сутки в стране будут наблюдаться экстремальные погодные явления.