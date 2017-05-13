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В Индии от удара молнии погибли более десятка человека
14.05.2017 22:42 — Новости Мира | БелТА
Инцидент произошел в восточной части Индии во время начавшегося шторма. В результате удара молнии погибли по меньшей мере 12 человек, среди которых трое детей. Электротравмы разной степени тяжести и ожоги получили свыше 10 человек.
Основная масса погибших - рабочие, занятые на сельскохозяйственных работах. Все пострадавшие находились на открытом месте.
Национальное управление по борьбе с последствиями стихийных бедствий Индии предупреждает о том, что в ближайшие сутки в стране будут наблюдаться экстремальные погодные явления.
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Основная масса погибших - рабочие, занятые на сельскохозяйственных работах. Все пострадавшие находились на открытом месте.
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