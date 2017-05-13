Третий день кибератак: поражены сотни тысяч компьютеров в 150 странах

Информагентства сообщают о продолжающейся волне заражений персональных компьютеров вирусом WannaCry, основанным на кодах, якобы похищенных из АНБ США.

Администрация США провела экстренное совещание по поводу сложившейся ситуации. Указание об этом поступило от президента Дональда Трампа. ФБР и АНБ пытаются обнаружить злоумышленников, запустивших волну заражений по всему миру и требующих выкуп в криптовалюте - биткоинах.

Британский программист, сумевший на короткое время остановить распространение вируса по миру, заявил о том, что неизвестные пытались взломать выкупленный им домен, на который ссылалась вредоносная программа. По словам специалистов антивирусных лабораторий, злоумышленники либо пытались таким образом узнать точное количество пораженных систем, либо хотели разблокировать доступ к сайту и продолжить атаку.

Директор Европола Роб Уэйнрайт заявил, что в понедельник следует ожидать новую волну "нападений". Под угрозой уже оказались 200 тыс. ПК в 150 странах мира. В первую очередь были атакованы компьютеры в России, Украине и на Тайване. Однако многочисленные блокировки наблюдались в британских больницах, телекоммуникационных сервисах в Испании, у некоторых автопроизводителей во Франции, и тысячах других компьютеров.

Пока неизвестно как точно вирус проникает в компьютер, но известно, что он поражает только машины, работающие под управлением ОС Windows. В ближайшие дни в зоне поражения может оказаться до 1 млн "персоналок". Если все пользователи уплатят выкуп хакерам, их прибыль достигнет нескольких миллиардов долларов.

Сообщается, что над поисками решения проблемы работают одновременно в антивирусных лабораториях, спецслужбах, Microsoft и в среде энтузиастов. Все они настоятельно призывают не переходить по сомнительным ссылкам, особенно пользователям с устаревшими версиями Windows и необновленными версиями антивируса, а также сохранять самые важные данные на флешки или внешние жесткие диски.