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Совбез ООН экстренно соберется из-за ракетного пуска КНДР

14.05.2017 21:45 — Новости Мира | Tut.by  
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Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с последним ракетным пуском в КНДР. Оно назначено на вторник, 16 мая, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов.

Северная Корея провела испытание утром 14 мая. Ракета, запущенная из провинции Пхёнан-Пукто, летела на протяжении получаса. Она преодолела около 700 километров и упала в Японском море между Корейским полуостровом и Японией.

По данным Минобороны России, падение произошло в центральной части Японского моря на расстоянии 500 километров от российской территории. В то же время американский чиновник сообщал, что ракета прекратила полет на расстоянии 60 миль (96,5 километра) от Владивостока.

Запуск стал первым ракетным испытанием КНДР за две недели.

 
 
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Экстренное заседание назначено на вторник, 16 мая.

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