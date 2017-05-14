|
Совбез ООН экстренно соберется из-за ракетного пуска КНДР
14.05.2017 21:45 — Новости Мира | Tut.by
Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с последним ракетным пуском в КНДР. Оно назначено на вторник, 16 мая, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов.
Северная Корея
По данным Минобороны России,
Запуск стал первым ракетным испытанием КНДР за две недели.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экстренное заседание назначено на вторник, 16 мая.
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии