Стрельба в торговом центре во Франции: есть жертвы

Инцидент с применением огнестрельного оружия произошел во французском муниципалитете Даммари-ле-Лис. По предварительным данным, пострадавшими числятся три человека, один из них находится в тяжелом состоянии.

Неизвестный открыл огонь в месте сбора молодежи. Всего в помещении в тот момент находилось около 40 человек.

На месте происшествия работают медики и сотрудники полиции. Пока ничего не сообщается ни о личности нападавшего, ни о его мотивах. Правоохранители пока не классифицируют произошедшее как теракт.