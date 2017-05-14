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Стрельба в торговом центре во Франции: есть жертвы

14.05.2017 23:43 — Новости Мира | БелТА  
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Стрельба в торговом центре во Франции: есть жертвы

Инцидент с применением огнестрельного оружия произошел во французском муниципалитете Даммари-ле-Лис. По предварительным данным, пострадавшими числятся три человека, один из них находится в тяжелом состоянии.

Неизвестный открыл огонь в месте сбора молодежи. Всего в помещении в тот момент находилось около 40 человек.

На месте происшествия работают медики и сотрудники полиции. Пока ничего не сообщается ни о личности нападавшего, ни о его мотивах. Правоохранители пока не классифицируют произошедшее как теракт.

 
 
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Неизвестный открыл огонь в месте сбора молодежи. Всего в помещении в тот момент находилось около 40 человек.

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