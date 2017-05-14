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Председатель КНР назвал глобальное сплочение ключевым фактором процветания

15.05.2017 06:03 — Новости Мира | БелТА  
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15 мая, Пекин /БЕЛТА - ТАСС/. Сплоченность и координация позиций между различными странами и территориями - важное условие для всеобщего глобального развития и процветания. Об этом сегодня на полях форума "Один пояс и один путь" заявил Председатель КНР Си Цзиньпин.

"В последнее время в мире происходят крупные изменения, сопровождаемые динамичным развитием, - отметил Си Цзиньпин. - Существует множество хороших государственных стратегий и правительственных инициатив. Однако в последнее время глобальное сообщество превращается в одну "мировую деревню", и поодиночке существующий на нашей планете ряд проблем урегулировать невозможно".

Китайский лидер подчеркнул, что в настоящий момент ключевой вопрос, обсуждаемый на форуме, - вопрос обеспечения взаимного процветания.

В Пекине 14-15 мая проходит форум "Один пояс и один путь". Для участия в мероприятии прибыли представители высшего руководства 29 государств, а также Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард и президент Всемирного банка Джим Ён Ким. Общее число участников превышает 1,2 тыс. человек.-0-

 
 
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Существует множество хороших государственных стратегий и правительственных инициатив. Однако в последнее время глобальное сообщество превращается в одну...

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