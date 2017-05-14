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Участники дискуссии по активизации политических контактов форума в Пекине подписали 32 документа о сотрудничестве

15.05.2017 05:51 — Новости Мира | БелТА  
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15 мая, Минск /БЕЛТА - Синьхуа/. В Пекине во время тематической дискуссии по активизации политических контактов и консультаций во время форума "Один пояс и один путь" подписано 32 документа о сотрудничестве.

В мероприятии, организатором которого выступили Государственный комитет по делам развития и реформ Китая и Центр по изучению проблем развития при Госсовете КНР, приняли участие примерно 360 высоких гостей, представляющих более чем 70 стран и 40 международных организаций. По его итогам было подписано 32 документа о двустороннем и многостороннем сотрудничестве, а также о сотрудничестве между предприятиями по реализации проектов.

Как отметил в своем выступлении глава Государственного комитета по делам развития и реформ Китая Хэ Лифэн, политические контакты и консультации представляют собой основу для углубления прагматичного сотрудничества между разными сторонами, а также важную гарантию реализации инициативы "Один пояс и один путь". По его словам, серьезное внимание должно быть уделено стыковке стратегий и программ развития, механизмов и площадок, а также конкретных проектов.

14 мая в китайской столице открылся форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках "Один пояс и один путь" с участием 29 глав зарубежных государств и правительств, а также руководителей международных организаций.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Как отметил в своем выступлении глава Государственного комитета по делам развития и реформ Китая Хэ Лифэн, политические контакты и консультации представляют...

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