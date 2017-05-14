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100 членов наркокартеля "Ла Фамилия" напали на журналистов в Мексике

15.05.2017 00:47 — Новости Мира | БелТА  
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100 членов наркокартеля "Ла Фамилия" напали на журналистов в Мексике

Около сотни участников картеля "Ла Фамилия" напали и блокировали семерых репортеров, представлявших местные и иностранные средства массовой информации. Они похитили вещи журналистов и угрожали им сожжением в случае оказания сопротивления. Такие сведения распространили информагентства.

Нападение произошло в одном из самых опасных мексиканских штатов - Герреро. Колонну с журналистами остановили вооруженные люди, которые начали угрожать им расправой. Однако все обошлось благополучно и никто из журналистов не пострадал.

Представители СМИ стали невольными жертвами "войны наркокартелей", которую ведут "Ла Фамилия" и "Лос Тэкилерос". В погоне за властью над регионом, они останавливают автомобили, блокируют дороги и устраивают пожары, не допуская власти и препятствуя восстановлению порядка.

 
 
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Нападение произошло в одном из самых опасных мексиканских штатов - Герреро. Колонну с журналистами остановили вооруженные люди, которые начали угрожать им...

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