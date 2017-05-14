Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на границе Боливии и Чили

Сообщение о землетрясении поступило из Южной Америки. В одном из сейсмоопасных районов, граница которого проходит в пределах Боливии и Чили, зафиксирован мощный подземный толчок силой 5,7.

Пока ничего не сообщается о пострадавших или разрушениях, вызванных землетрясением. Также не было сведений и об афтершоках.