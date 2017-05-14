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Си Цзиньпин: стратегия Шелкового пути требует безопасности в регионе

15.05.2017 06:10 — Новости Мира | БелТА  
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15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реализация инициативы "Один пояс и один путь" требует мирной окружающей обстановки, а страны-участницы должны решать споры путем диалога, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, сообщают РИА Новости.

"Реализация инициативы "Один пояс и один путь" требует мирной окружающей обстановки, все страны должны усилить сотрудничество, решать разногласия путем диалога, совместно обеспечивать безопасность и стабильность региона", - сказал китайский лидер на форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии "Один пояс и один путь".

Он отметил, что после того, как была озвучена идея стратегии, многие страны обратили на нее пристальное внимание. По словам председателя КНР, странам-участницам для дальнейшей реализации стратегии надо усилить практическое сотрудничество, координацию, ускорить строительство транспортной инфраструктуры, развивать торговлю.

Китай в 2013 году объявил о новой стратегии экономического развития "Один пояс и один путь", направленной на создание инфраструктуры и налаживание взаимосвязей между странами Евразии. Стратегия включает два ключевых направления развития: экономический пояс Шелкового пути и морской Шелковый путь. Речь идет о создании торгового коридора для прямых поставок товаров с Востока на Запад на льготных условиях.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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