В Кыргызстане в парке карусель обрушилась вместе с людьми

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Кыргызстане в парке Навои в центре города Ош обрушилась карусель вместе с людьми, сообщают информагентства со ссылкой на пресс-службу муниципалитета города.

Аттракцион рухнул прямо во время работы, в это время на нем находилось около десяти посетителей, среди которых были дети. С травмами различной степени тяжести госпитализированы несколько человек, состояние одной из пострадавших 1980 года рождения медики оценивают как тяжелое.

Ведется расследование происшествия.-0-