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В Кыргызстане в парке карусель обрушилась вместе с людьми
15.05.2017 08:23 — Новости Мира | БелТА
15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Кыргызстане в парке Навои в центре города Ош обрушилась карусель вместе с людьми, сообщают информагентства со ссылкой на пресс-службу муниципалитета города.
Аттракцион рухнул прямо во время работы, в это время на нем находилось около десяти посетителей, среди которых были дети. С травмами различной степени тяжести госпитализированы несколько человек, состояние одной из пострадавших 1980 года рождения медики оценивают как тяжелое.
Ведется расследование происшествия.-0-
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Аттракцион рухнул прямо во время работы, в это время на нем находилось около десяти посетителей, среди которых были дети.
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