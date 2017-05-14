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В Кыргызстане в парке карусель обрушилась вместе с людьми

15.05.2017 08:23 — Новости Мира | БелТА  
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15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Кыргызстане в парке Навои в центре города Ош обрушилась карусель вместе с людьми, сообщают информагентства со ссылкой на пресс-службу муниципалитета города.

Аттракцион рухнул прямо во время работы, в это время на нем находилось около десяти посетителей, среди которых были дети. С травмами различной степени тяжести госпитализированы несколько человек, состояние одной из пострадавших 1980 года рождения медики оценивают как тяжелое.

Ведется расследование происшествия.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Аттракцион рухнул прямо во время работы, в это время на нем находилось около десяти посетителей, среди которых были дети.

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