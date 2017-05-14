Генеральная репетиция: на региональных выборах побеждает партия Меркель

На земельных выборах в Северном Рейне — Вестфалии лидирует Христианско-демократический союз во главе с Армином Лашетом (Armin Laschet) с результатом в 33 процента голосов. Таковы предварительные итоги голосования, обнародованные в ночь на понедельник, 15 мая. У Социал-демократической партии Германии (СДПГ) — 31,2 процента.



Фото: Reuters

Либеральная СвДП получает 12,6 процента, «Союз-90»/«зеленые» — 6,4 процента, Левая партия — 4,9 процента голосов. У правопопулистской «Альтернативы для Германии» (АдГ) — 7,4, у Партии пиратов — ровно 1 процент. Другие партии набирают в сумме 3,5 процента.

Кандидат от СДПГ, премьер-министр земли — Ханнелоре Крафт объявила, что уходит в отставку со своего поста вице-председателя СДПГ и председателя партии земли Северный Рейн — Вестфалия. По сравнению с результатом прошлых выборов партия потеряла более 8 процентов голосов.

Варианты коалиции

У власти в Северном Рейне — Вестфалии до выборов находились социал-демократы в коалиции с «зелеными». Учитывая первые результаты выборов, возможны несколько вариантов коалиции.

Реалистичным остается вариант так называемой большой коалиции консерваторов и социал-демократов, действующей и на общефедеральном уровне. Возможна также традиционная коалиция ХДС и СвДП. Ее создание зависит от того, какие партии преодолеют пятипроцентный барьер, необходимый для прохождения в ландтаг.

Почему важен итог выборов в Северном Рейне-Вестфалии

Земельные выборы в Северном Рейне — Вестфалии называют «малыми всеобщими» или генеральной репетицией голосования 24 сентября, когда в Германии будут избирать новый состав бундестага, а он после этого — канцлера. От исхода дуэли между Ханнелоре Крафт и Армином Лашетом во многом зависят и шансы кандидатов в канцлеры Германии — председателя ХДС Ангелы Меркель, возглавляющей сейчас правительство страны, и ее социал-демократического соперника Мартина Шульца.

По площади Северный Рейн — Вестфалия — только четвертая из 16 федеральных земель ФРГ, но по численности населения — первая. Здесь проживает почти четверть всех немецких избирателей — более 13 миллионов. В прошлом расстановка политических сил в Северном Рейне — Вестфалии не раз становилась моделью для центрального правительства.