В столице Йемена объявлено ЧП из-за холеры

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайное положение введено в йеменской столице Сане в связи со вспышкой холеры, сообщают информагентства.

Министерство здравоохранения Йемена призвало гуманитарные организации и других доноров помочь в борьбе с болезнью и предотвратить "беспрецедентную катастрофу", поскольку серьезно пострадавшая из-за войны система здравоохранения не справляется с этим вызовом.

По данным Международного комитета Красного Креста, жертвами вспышки холеры в Йемене с конца апреля стали 115 человек, а число случаев заражения превысило 8,5 тыс.

ВОЗ отмечает, что в районах с высоким риском заражения проживают около 7,6 млн человек. За последнюю неделю число заболевших выросло более чем в три раза.

Конфликт в Йемене продолжается с сентября 2014 года. Страна разделена между шиитскими повстанцами-хуситами и администрацией президента Абд-Раббу Мансура Хади.-0-