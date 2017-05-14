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В столице Йемена объявлено ЧП из-за холеры
15.05.2017 09:27 — Новости Мира | БелТА
15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайное положение введено в йеменской столице Сане в связи со вспышкой холеры, сообщают информагентства.
Министерство здравоохранения Йемена призвало гуманитарные организации и других доноров помочь в борьбе с болезнью и предотвратить "беспрецедентную катастрофу", поскольку серьезно пострадавшая из-за войны система здравоохранения не справляется с этим вызовом.
По данным Международного комитета Красного Креста, жертвами вспышки холеры в Йемене с конца апреля стали 115 человек, а число случаев заражения превысило 8,5 тыс.
ВОЗ отмечает, что в районах с высоким риском заражения проживают около 7,6 млн человек. За последнюю неделю число заболевших выросло более чем в три раза.
Конфликт в Йемене продолжается с сентября 2014 года. Страна разделена между шиитскими повстанцами-хуситами и администрацией президента Абд-Раббу Мансура Хади.-0-
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Министерство здравоохранения Йемена призвало гуманитарные организации и других доноров помочь в борьбе с болезнью и предотвратить "беспрецедентную катастрофу",...
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