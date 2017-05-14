ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В столице Йемена объявлено ЧП из-за холеры

15.05.2017 09:27 — Новости Мира | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайное положение введено в йеменской столице Сане в связи со вспышкой холеры, сообщают информагентства.

Министерство здравоохранения Йемена призвало гуманитарные организации и других доноров помочь в борьбе с болезнью и предотвратить "беспрецедентную катастрофу", поскольку серьезно пострадавшая из-за войны система здравоохранения не справляется с этим вызовом.

По данным Международного комитета Красного Креста, жертвами вспышки холеры в Йемене с конца апреля стали 115 человек, а число случаев заражения превысило 8,5 тыс.

ВОЗ отмечает, что в районах с высоким риском заражения проживают около 7,6 млн человек. За последнюю неделю число заболевших выросло более чем в три раза.

Конфликт в Йемене продолжается с сентября 2014 года. Страна разделена между шиитскими повстанцами-хуситами и администрацией президента Абд-Раббу Мансура Хади.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство здравоохранения Йемена призвало гуманитарные организации и других доноров помочь в борьбе с болезнью и предотвратить "беспрецедентную катастрофу",...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Назарбаев отметил необходимость развития сельхозкооперации вдоль "Одного пояса и одного пути"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика