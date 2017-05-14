15 мая, Пекин /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил необходимость развития сельскохозяйственной кооперации в рамках инициативы "Один пояс и один путь".

"Важно развивать сельскохозяйственную кооперацию с целью обеспечения продовольственной безопасности вдоль Шелкового пути", - сказал Нурсултан Назарбаев на круглом столе лидеров форума высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках "Одного пояса и одного пути".

Президент Казахстана также рассказал об идее создания единого экономического пространства "Большой Евразии". В связи с эти Нурсултан Назарбаев отметил важную роль Евразийского экономического союза (ЕАЭС). "Уже в этом году это объединение показывает рост своей торговли более чем на 30%. Это крупный рынок - 180 млн населения. В этой связи новым смыслом наполняется идея создания единого экономического пространства "Большой Евразии". Экономический пояс Шелкового пути может выгодно связать платформу ШОС, ЕАЭС и ЕС", - заявил казахстанский лидер.

По словам Нурсултана Назарбаева, инициатива "Один пояс и один путь" формирует новую геоэкономическую парадигму. Ее успешная реализация принесет пользу странам по этому пути с суммарным населением 4,5 млрд человек, открывает рынки для Китая. "В этой связи сейчас, когда видны определенные контуры Шелкового пути, нужна совместная стратегическая координация этой макрорегиональной кооперации, и в этом заключается роль форума", - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

Во-вторых, продолжил президент Казахстана, реализация инициативы Шелкового пути позволяет по-новому позиционировать целые регионы, в том числе Центральную Азию. "Центральная Азия вновь получила стратегическое значение, став главным мостом между крупнейшими рынками. Каждый год осваиваются все новые и быстрые маршруты от Тихого океана до Атлантики, благодаря которым объем торговли только в Евразии, как ожидается, превысит $1,2 трлн к 2020 году. Реализуются возможности выхода на рынки Ирана, Афганистана и далее на Ближний Восток и Южную Азию", - резюмировал Нурсултан Назарбаев.-0-