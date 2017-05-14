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Президент России утвердил стратегию экономической безопасности страны до 2030 года

15.05.2017 09:37 — Новости Мира | БелТА  
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15 мая, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Президент России Владимир Путин утвердил стратегию экономической безопасности России на период до 2030 года, в которой определяются вызовы и угрозы экономической безопасности страны, а также цели, основные направления и задачи государственной политики в сфере ее обеспечения. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации РФ.

"Настоящая стратегия направлена на обеспечение противодействия вызовам и угрозам экономической безопасности, предотвращение кризисных явлений в ресурсно-сырьевой, производственной, научно-технологической и финансовой сферах, а также на недопущение снижения качества жизни населения", - говорится в указе.-0-

 
 
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