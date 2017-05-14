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Взрыв пиротехники в церкви Мексики, пострадали минимум 11 человек
15.05.2017 09:41 — Новости Мира | БелТА
15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минимум 11 человек считаются пострадавшими в результате взрыва пиротехники, хранившейся в одной из церквей Мексики, сообщают информагентства со ссылкой на электронную версию газеты El Universal.
Инцидент произошел в районе Орталиса в штате Мехико. Взрыв вызвал серьезные разрушения. Наибольший ущерб был нанесен помещению, где хранилась пиротехника: там обрушился участок несущей стены длиной около 10 м и просела крыша.
На месте происшествия работают спасатели. Полиция начала расследование случившегося.-0-
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Инцидент произошел в районе Орталиса в штате Мехико. Взрыв вызвал серьезные разрушения. Наибольший ущерб был нанесен помещению, где хранилась пиротехника: там...
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