Взрыв пиротехники в церкви Мексики, пострадали минимум 11 человек

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минимум 11 человек считаются пострадавшими в результате взрыва пиротехники, хранившейся в одной из церквей Мексики, сообщают информагентства со ссылкой на электронную версию газеты El Universal.

Инцидент произошел в районе Орталиса в штате Мехико. Взрыв вызвал серьезные разрушения. Наибольший ущерб был нанесен помещению, где хранилась пиротехника: там обрушился участок несущей стены длиной около 10 м и просела крыша.

На месте происшествия работают спасатели. Полиция начала расследование случившегося.-0-