15 мая, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Начальник Главного государственного налогового управления Китая Ван Цзюнь предложил принять меры по укреплению сотрудничества в налоговой сфере между странами вдоль "Одного пояса и одного пути", поскольку такое сотрудничество становится важной частью торгово-экономического взаимодействия этих стран.

"Страны вдоль "Пояса и пути" должны усовершенствовать налоговую систему, снизить налоговое бремя и повысить возможности управления налоговой системой", - подчеркнул он на тематической дискуссии по содействию беспрепятственной торговле в рамках проходящего в Пекине форума "Один пояс и один путь".

"Мы должны на основе принципа взаимного выигрыша в максимальной степени выявить позитивный эффект системы налогообложения и ограничить ее негативное влияние", - сказал начальник налогового управления, подчеркнув необходимость продолжить укреплять нейтральность и прозрачность налоговой системы и избегать препятствий в трансграничной торговой деятельности.

В Пекине 14-15 мая проходит форум "Один пояс и один путь". В работе форума принимают участие 29 глав зарубежных государств и правительств, руководители крупных международных организаций.-0-