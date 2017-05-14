ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Китай предложил меры по укреплению сотрудничества стран вдоль "Одного пояса и одного пути" в налоговой сфере

15.05.2017 10:05 — Новости Мира | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

15 мая, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Начальник Главного государственного налогового управления Китая Ван Цзюнь предложил принять меры по укреплению сотрудничества в налоговой сфере между странами вдоль "Одного пояса и одного пути", поскольку такое сотрудничество становится важной частью торгово-экономического взаимодействия этих стран.

"Страны вдоль "Пояса и пути" должны усовершенствовать налоговую систему, снизить налоговое бремя и повысить возможности управления налоговой системой", - подчеркнул он на тематической дискуссии по содействию беспрепятственной торговле в рамках проходящего в Пекине форума "Один пояс и один путь".

"Мы должны на основе принципа взаимного выигрыша в максимальной степени выявить позитивный эффект системы налогообложения и ограничить ее негативное влияние", - сказал начальник налогового управления, подчеркнув необходимость продолжить укреплять нейтральность и прозрачность налоговой системы и избегать препятствий в трансграничной торговой деятельности.

В Пекине 14-15 мая проходит форум "Один пояс и один путь". В работе форума принимают участие 29 глав зарубежных государств и правительств, руководители крупных международных организаций.-0-

 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Страны вдоль "Пояса и пути" должны усовершенствовать налоговую систему, снизить налоговое бремя и повысить возможности управления налоговой системой", -...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Взрыв пиротехники в церкви Мексики, пострадали минимум 11 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика