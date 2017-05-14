Памятная почтовая продукция. Фото Синьхуа-БЕЛТА

15 мая, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Почта Китая выпустила памятную марку номинальной стоимостью 1,20 юаня в честь открытия форума высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках "Одного пояса и одного пути".

На марке символически представлены экономический пояс Шелкового пути и Морской Шелковый путь 21-го века, отображены успехи Китая в научно-технической сфере, а также основные темы проходящего форума, ставшего внешнеполитическим мероприятием самого высокого уровня и самого крупного масштаба, когда-либо организованным Китаем на своей территории по собственной инициативе.

В Пекине 14-15 мая проходит форум "Один пояс и один путь". В работе форума принимают участие 29 глав зарубежных государств и правительств, руководители крупных международных организаций.-0-