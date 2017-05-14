15 мая, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. В Китае начались съемки первого в мире документального фильма об "Одном поясе и одном пути" под названием "Общая судьба".

Фильм покажет результаты, достигнутые сторонами в строительстве "Одного пояса и одного пути", и сможет дать зрителям глубокое представление о предложенной председателем КНР Си Цзиньпином концепции построения "сообщества с единой судьбой для всего человечества".

Съемки будут проходить в Китае и других странах Азии, Европы, Африки, Океании, Северной и Южной Америки. Фильм расскажет о судьбах простых людей, таких как африканская девушка, мечтающая поехать на поезде в столицу страны, рабочие на совместном китайско-пакистанском проекте, осваивающие в свободное время гимнастику тайцзицюань, юный китайский футболист, встретившийся со своим кумиром на футбольном стадионе в Мадриде и др.

Рекламный ролик, рассказывающий о будущем фильме, был показан в воскресенье, 14 мая, на форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках "Одного пояса и одного пути". Предполагается, что съемки фильма будут полностью завершены в 2018 году. Он будет показан в кинотеатрах в Китае и за рубежом, а также на платформах ведущих СМИ мира и стран инициативы.-0-