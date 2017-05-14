ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Съемки документального фильма об "Одном поясе и одном пути" начались в Китае

15.05.2017 10:16 — Новости Мира | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Съемки документального фильма об "Одном поясе и одном пути" начались в Китае

15 мая, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. В Китае начались съемки первого в мире документального фильма об "Одном поясе и одном пути" под названием "Общая судьба".

Фильм покажет результаты, достигнутые сторонами в строительстве "Одного пояса и одного пути", и сможет дать зрителям глубокое представление о предложенной председателем КНР Си Цзиньпином концепции построения "сообщества с единой судьбой для всего человечества".

Съемки будут проходить в Китае и других странах Азии, Европы, Африки, Океании, Северной и Южной Америки. Фильм расскажет о судьбах простых людей, таких как африканская девушка, мечтающая поехать на поезде в столицу страны, рабочие на совместном китайско-пакистанском проекте, осваивающие в свободное время гимнастику тайцзицюань, юный китайский футболист, встретившийся со своим кумиром на футбольном стадионе в Мадриде и др.

Рекламный ролик, рассказывающий о будущем фильме, был показан в воскресенье, 14 мая, на форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках "Одного пояса и одного пути". Предполагается, что съемки фильма будут полностью завершены в 2018 году. Он будет показан в кинотеатрах в Китае и за рубежом, а также на платформах ведущих СМИ мира и стран инициативы.-0-

 
 
Ссылка на источник 13
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фильм покажет результаты, достигнутые сторонами в строительстве "Одного пояса и одного пути", и сможет дать зрителям глубокое представление о предложенной...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Китай предложил меры по укреплению сотрудничества стран вдоль "Одного пояса и одного пути" в налоговой сфере
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика