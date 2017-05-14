Сенаторы потребовали у Трампа записи разговоров с экс-главой ФБР

Американские сенаторы Чарльз Шумер, Линдси Грэм и Майк Ли призвали президента Дональда Трампа передать властям записи разговоров с экс-директором ФБР Джеймсом Коми, если таковые существуют.



Фото: Reuters

Ранее Трамп намекнул в своем «Твиттере», что такие записи, возможно, есть. «Перед тем как „сливать“ информацию прессе, Джеймсу Коми лучше убедиться, что не существует записей наших разговоров», — написал президент. Белый дом не подтверждал и не опровергал наличие этих записей.

Лидер демократов в сенате США Чарльз Шумер заявил, что уничтожение записей разговоров Трампа и Коми будет нарушением закона. «Если записей не существует, он [Трамп] должен извиниться перед Коми и американским народом за дезинформацию», — сказал Шумер.

Республиканец Линдси Грэм призвал Трампа четко сказать, существуют ли эти записи. Если они существуют, то записи должны быть переданы властям, заявил он.

С таким же призывом выступил еще один республиканский сенатор — Майк Ли. Он добавил, что запись разговоров в Белом доме — это «не самая лучшая идея».

Дональд Трамп уволил главу ФБР Джеймса Коми 10 мая. Трамп стал вторым президентом, уволившим директора ФБР. В 1993 году на такой же шаг пошел президент Билл Клинтон — он уволил главу ФБР Уильяма Сешнса.

Трамп объяснил отставку Коми тем, что тот «не в состоянии эффективно руководить бюро».

Коми возглавлял расследование ФБР о возможных связях членов предвыборного штаба Трампа с Россией.

Президент США подвергся критике со стороны демократов за свое решение уволить главу ФБР. Оппозиция обвинила Трампа в попытке повлиять на расследование. Вице-президент США Майк Пенс заявлял, что решение об увольнении Коми не связано с Россией.