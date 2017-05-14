ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сенаторы потребовали у Трампа записи разговоров с экс-главой ФБР

15.05.2017 10:57 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Американские сенаторы Чарльз Шумер, Линдси Грэм и Майк Ли призвали президента Дональда Трампа передать властям записи разговоров с экс-директором ФБР Джеймсом Коми, если таковые существуют.


Фото: Reuters

Ранее Трамп намекнул в своем «Твиттере», что такие записи, возможно, есть. «Перед тем как „сливать“ информацию прессе, Джеймсу Коми лучше убедиться, что не существует записей наших разговоров», — написал президент. Белый дом не подтверждал и не опровергал наличие этих записей.

Лидер демократов в сенате США Чарльз Шумер заявил, что уничтожение записей разговоров Трампа и Коми будет нарушением закона. «Если записей не существует, он [Трамп] должен извиниться перед Коми и американским народом за дезинформацию», — сказал Шумер.

Республиканец Линдси Грэм призвал Трампа четко сказать, существуют ли эти записи. Если они существуют, то записи должны быть переданы властям, заявил он.

С таким же призывом выступил еще один республиканский сенатор — Майк Ли. Он добавил, что запись разговоров в Белом доме — это «не самая лучшая идея».

Дональд Трамп уволил главу ФБР Джеймса Коми 10 мая. Трамп стал вторым президентом, уволившим директора ФБР. В 1993 году на такой же шаг пошел президент Билл Клинтон — он уволил главу ФБР Уильяма Сешнса.

Трамп объяснил отставку Коми тем, что тот «не в состоянии эффективно руководить бюро».

Коми возглавлял расследование ФБР о возможных связях членов предвыборного штаба Трампа с Россией.

Президент США подвергся критике со стороны демократов за свое решение уволить главу ФБР. Оппозиция обвинила Трампа в попытке повлиять на расследование. Вице-президент США Майк Пенс заявлял, что решение об увольнении Коми не связано с Россией.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее Трамп намекнул в своем "Твиттере", что такие записи, возможно, есть. "Перед тем как "сливать" информацию прессе, Джеймсу Коми лучше убедиться, что не существует...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
В Китае выпущена памятная почтовая марка в честь форума "Один пояс и один путь"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика