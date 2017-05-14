Назарбаев рассказал об инициативе по созданию Международной академии наук Шелкового пути

15 мая, Пекин /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Казахстанские ученые инициируют создание Международной академии наук Шелкового пути. Об этом Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал на круглом столе лидеров форума высокого уровня "Один пояс и один путь" в Пекине.

"Нам следует сконцентрироваться на более тесном сотрудничестве в сфере инновационного и научно-технического развития. Целесообразно рассмотреть вопросы совместного финансирования проекта создания центров научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и трансферта технологий инновационных компаний и венчурных фондов", - сказал глава государства.

Нурсултан Назарбаев отметил, что идея создания Международной академии наук Шелкового пути была поддержана китайскими коллегами, а также научными учреждениями 16 стран.

В Пекине 14-15 мая проходит форум "Один пояс и один путь".-0-