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Россия и Саудовская Аравия продлят ограничения на добычу. Нефть подорожала

15.05.2017 11:35 — Новости Мира | Tut.by  
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Россия и Саудовская Аравия объявили о готовности продлить соглашение о сокращении добычи нефти еще на девять месяцев — до марта 2018 года включительно.


Фото: Reuters

Об этом, сообщает Интерфакс, говорится в совместном заявлении министра энергетики России Александра Новака и министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха по итогам встречи в Пекине.

Новак и аль-Фалих также подчеркнули, что соглашение о сокращении добычи, которого сейчас придерживаются 24 страны, открыто для новых участников.

Биржи отреагировали на заявление РФ и Саудовской Аравии о продлении соглашения по сокращению добычи ростом нефтяных котировок. На бирже ICE в Лондоне баррель нефти марки Brent подорожал на 1,5 процента до 51,6 доллара.

Страны — члены Организации производителей и экспортеров нефти (ОПЕК) и 11 не входящих в нее стран, включая Россию, договорились о сокращении добычи нефти в начале декабря 2016 года. Соглашение предусматривало сокращение добычи в первом полугодии 2017 года в целом на 1,8 миллиона баррелей в сутки.

Главная цель соглашения — снижение мировых запасов нефти до среднего за последние пять лет уровня и, таким образом, стабилизация мировых цен на нефть.

 
 
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Новак и аль-Фалих также подчеркнули, что соглашение о сокращении добычи, которого сейчас придерживаются 24 страны, открыто для новых участников.

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