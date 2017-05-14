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Россия и Саудовская Аравия продлят ограничения на добычу. Нефть подорожала
15.05.2017 11:35 — Новости Мира | Tut.by
Россия и Саудовская Аравия объявили о готовности продлить соглашение о сокращении добычи нефти еще на девять месяцев — до марта 2018 года включительно.
Об этом, сообщает
Новак и аль-Фалих также подчеркнули, что соглашение о сокращении добычи, которого сейчас придерживаются 24 страны, открыто для новых участников.
Биржи отреагировали на заявление РФ и Саудовской Аравии о продлении соглашения по сокращению добычи ростом нефтяных котировок. На
Страны — члены Организации производителей и экспортеров нефти (ОПЕК) и 11 не входящих в нее стран, включая Россию, договорились о сокращении добычи нефти в начале декабря 2016 года. Соглашение предусматривало сокращение добычи в первом полугодии 2017 года в целом на 1,8 миллиона баррелей в сутки.
Главная цель соглашения — снижение мировых запасов нефти до среднего за последние пять лет уровня и, таким образом, стабилизация мировых цен на нефть.
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Новак и аль-Фалих также подчеркнули, что соглашение о сокращении добычи, которого сейчас придерживаются 24 страны, открыто для новых участников.
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