Боевики ИГ молотками уничтожили античные статуи на востоке Сирии

Террористическая организация «Исламское государство» объявила об уничтожении статуй в античном городе Дура-Европос на востоке Сирии, сообщает сирийское государственное информагентство SANA .

Isis says it discovered new ancient ruins in al-Salhiyah, Albukamal. (Dura-Europos ruins). Statues destroyed: pic.twitter.com/HVAQrwT7AG — Hassan Hassan حسن (@hxhassan) 13 мая 2017 г.

ИГ распространило видеозапись, на которой боевики разбивают статуи молотком. Кадры из видео опубликовал в своем твиттере журналист Хасан Хасан.

Дура-Европос — античный город на реке Ефрат, основанный в III веке до н. э. и просуществовавший около 500 лет. В 256 году нашей эры город был захвачен персами, разграблен и заброшен. Дура-Европос был вновь обнаружен в 1920 году.

Летом 2015 года, когда боевики «Исламского государства» захватили иракский Мосул, они уничтожили многие экспонаты городского музея, включая всемирно известную ассирийскую статую крылатого быка с головой человека, которая относится к VII веку до нашей эры, а также сожгли уникальные книги и рукописи.

В мае 2015 года ИГ захватило сирийский город Пальмира, уничтожив , в числе прочего, храм Бела и триумфальную арку. В марте 2016 года сирийские правительственные войска при поддержке российских военных вернули контроль над Пальмирой. Однако в декабре город вновь оказался под контролем ИГ, и боевики частично разрушили тетрапилон и римский театр. С марта 2017 года Пальмиру вновь контролируют правительственные войска.