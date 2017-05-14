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Боевики ИГ молотками уничтожили античные статуи на востоке Сирии
15.05.2017 11:51 — Новости Мира | Tut.by
Террористическая организация «Исламское государство» объявила об уничтожении статуй в античном городе Дура-Европос на востоке Сирии, сообщает сирийское государственное информагентство
ИГ распространило видеозапись, на которой боевики разбивают статуи молотком. Кадры из видео опубликовал в своем твиттере журналист Хасан Хасан.
Дура-Европос — античный город на реке Ефрат, основанный в III веке до н. э. и просуществовавший около 500 лет. В 256 году нашей эры город был захвачен персами, разграблен и заброшен. Дура-Европос был вновь обнаружен в 1920 году.
Летом 2015 года, когда боевики «Исламского государства» захватили иракский Мосул, они уничтожили многие экспонаты городского музея, включая всемирно известную ассирийскую статую крылатого быка с головой человека, которая относится к VII веку до нашей эры, а также сожгли уникальные книги и рукописи.
В мае 2015 года ИГ захватило сирийский город Пальмира,
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ИГ распространило видеозапись, на которой боевики разбивают статуи молотком. Кадры из видео опубликовал в своем твиттере журналист Хасан Хасан.
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