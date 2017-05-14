ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Китай готов активизировать финансовое сотрудничество со странами вдоль "Одного пояса и одного пути"

15.05.2017 12:35 — Новости Мира | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

15 мая, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Китай готов активизировать финансовое сотрудничество со странами вдоль "Одного пояса и одного пути". Такое заявление сделал глава Народного банка Китая Чжоу Сяочуань во время тематической встречи, состоявшейся в рамках проходящего в Пекине международного форума "Один пояс и один путь".

Важной опорой для реализации инициативы "Экономический пояс Шелкового пути и Морской Шелковый путь 21-го века" служит интеграция капитала, отметил Чжоу Сяочуань.

Глава Народного банка Китая высказался за освоение финансовых ресурсов, предоставляемых на цели развития, формирование банковских сетей, укрепление взаимосвязанности финансовой инфраструктуры и повышение роли национальных валют в строительстве "Одного пояса и одного пути".

По итогам встречи финансовые ведомства стран подписали документ под названием "Руководящие принципы финансирования в рамках инициативы "Один пояс и один путь". Минфин КНР вместе с Всемирным банком, Азиатским банком инфраструктурных инвестиций и Азиатским банком развития заключил Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в соответствующих сферах в рамках инициативы "Один пояс и один путь". Меморандумы о взаимопонимании подписал также Народный банк Китая с Международным валютным фондом и Центробанком Чехии.

В Пекине 14-15 мая проходит форум "Один пояс и один путь". В работе форума принимают участие 29 глав зарубежных государств и правительств, руководители крупных международных организаций.-0-

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Важной опорой для реализации инициативы "Экономический пояс Шелкового пути и Морской Шелковый путь 21-го века" служит интеграция капитала, отметил Чжоу Сяочуань.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Боевики ИГ молотками уничтожили античные статуи на востоке Сирии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика