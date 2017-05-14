15 мая, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Китай готов активизировать финансовое сотрудничество со странами вдоль "Одного пояса и одного пути". Такое заявление сделал глава Народного банка Китая Чжоу Сяочуань во время тематической встречи, состоявшейся в рамках проходящего в Пекине международного форума "Один пояс и один путь".

Важной опорой для реализации инициативы "Экономический пояс Шелкового пути и Морской Шелковый путь 21-го века" служит интеграция капитала, отметил Чжоу Сяочуань.

Глава Народного банка Китая высказался за освоение финансовых ресурсов, предоставляемых на цели развития, формирование банковских сетей, укрепление взаимосвязанности финансовой инфраструктуры и повышение роли национальных валют в строительстве "Одного пояса и одного пути".

По итогам встречи финансовые ведомства стран подписали документ под названием "Руководящие принципы финансирования в рамках инициативы "Один пояс и один путь". Минфин КНР вместе с Всемирным банком, Азиатским банком инфраструктурных инвестиций и Азиатским банком развития заключил Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в соответствующих сферах в рамках инициативы "Один пояс и один путь". Меморандумы о взаимопонимании подписал также Народный банк Китая с Международным валютным фондом и Центробанком Чехии.

В Пекине 14-15 мая проходит форум "Один пояс и один путь". В работе форума принимают участие 29 глав зарубежных государств и правительств, руководители крупных международных организаций.-0-