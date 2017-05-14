15 мая, Пекин /БЕЛТА - ТАСС/. По меньшей мере 68 стран подписали с Китаем соглашения о сотрудничестве в рамках инициативы "Один пояс и один путь". Об этом сегодня заявил председатель КНР Си Цзиньпин на пресс-конференции международного экономического форума "Один пояс и один путь" в Пекине.

"Дискуссии завершились хорошими результатами. За последние два дня Китай подписал множество новых соглашений о сотрудничестве с соответствующими сторонами", - сказал он. "К настоящему времени 68 стран и международных организаций подписали с Китаем соглашения по "Одному поясу и одному пути", - сообщил лидер КНР.

В Пекине 14-15 мая проходит форум "Один пояс и один путь". В нем участвуют главы государств и правительств 29 государств, в том числе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард и президент Всемирного банка Джим Ён Ким.

Китайская инициатива по созданию глобальной транспортной и инвестиционной инфраструктуры "Один пояс и один путь" объединяет два проекта - "Экономический пояс Шелкового пути" и "Морской Шелковый путь XXI века". -0-