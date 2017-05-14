ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Китай проведет 2-й форум "Один пояс и один путь" в 2019 году

15.05.2017 13:06 — Новости Мира | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

15 мая, Пекин /БЕЛТА - ТАСС/. Власти Китая планируют провести 2-й международный форум по экономическому сотрудничеству "Один пояс и один путь" в 2019 году, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на пресс-конференции во время международного экономического форума "Один пояс и один путь" в Пекине.

"Китай проведет 2-й форум по международному сотрудничеству "Один пояс и один путь" в 2019 году", - сказал Си Цзиньпин.

В китайской столице 14-15 мая проходит форум "Один пояс и один путь". В нем принимают участие главы государств и правительств 29 государств, а также Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард и президент Всемирного банка Джим Ён Ким.-0-

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Китай проведет 2-й форум по международному сотрудничеству "Один пояс и один путь" в 2019 году", - сказал Си Цзиньпин.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Китай готов активизировать финансовое сотрудничество со странами вдоль "Одного пояса и одного пути"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика