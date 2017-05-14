15 мая, Пекин /БЕЛТА - ТАСС/. Власти Китая планируют провести 2-й международный форум по экономическому сотрудничеству "Один пояс и один путь" в 2019 году, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на пресс-конференции во время международного экономического форума "Один пояс и один путь" в Пекине.

"Китай проведет 2-й форум по международному сотрудничеству "Один пояс и один путь" в 2019 году", - сказал Си Цзиньпин.

В китайской столице 14-15 мая проходит форум "Один пояс и один путь". В нем принимают участие главы государств и правительств 29 государств, а также Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард и президент Всемирного банка Джим Ён Ким.-0-