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Китай проведет 2-й форум "Один пояс и один путь" в 2019 году
15.05.2017 13:06 — Новости Мира | БелТА
15 мая, Пекин /БЕЛТА - ТАСС/. Власти Китая планируют провести 2-й международный форум по экономическому сотрудничеству "Один пояс и один путь" в 2019 году, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на пресс-конференции во время международного экономического форума "Один пояс и один путь" в Пекине.
"Китай проведет 2-й форум по международному сотрудничеству "Один пояс и один путь" в 2019 году", - сказал Си Цзиньпин.
В китайской столице 14-15 мая проходит форум "Один пояс и один путь". В нем принимают участие главы государств и правительств 29 государств, а также Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард и президент Всемирного банка Джим Ён Ким.-0-
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"Китай проведет 2-й форум по международному сотрудничеству "Один пояс и один путь" в 2019 году", - сказал Си Цзиньпин.
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