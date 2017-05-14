Проблему кибербезопасности необходимо решать на серьезном политическом уровне - Путин

15 мая, Пекин /БЕЛТА - ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал обсудить проблему кибербезопасности на серьезном политическом уровне с другими странами.

"Нужно незамедлительно этот вопрос обсуждать на серьезном политическом уровне и выработать систему защиты от подобных проявлений", - заявил российский лидер в Пекине.

Владимир Путин заявил, что кибератаки 12 мая не нанесли существенного ущерба российским учреждениям, но ситуация в целом вызывает его тревогу. "Для нас никакого существенного ущерба не было, для наших учреждений - ни для банковских, ни для системы здравоохранения, ни для других", - сказал глава российского государства, отвечая на вопросы журналистов.

В пятницу, 12 мая, хакеры попытались атаковать компьютеры с операционной системой Windows с использованием вируса-шифровальщика WannaCry - для снятия блокировки с зараженных компьютеров злоумышленники требовали перечислить деньги. По информации организации Европол, жертвами этой атаки стали уже не менее 200 тыс. физических и юридических лиц в 150 странах. Ранее глава Национального агентства безопасности информационных систем Франции Гийом Пупар заявил, что новая глобальная волна кибератак должна последовать "в ближайшие дни и недели" вслед за распространением особо опасного вируса WannaCry, стремительно внедрившегося в компьютерные системы планеты в минувшие выходные. "В ближайшие дни и недели нужно ожидать регулярных повторных атак, потому именно такой опыт мы имеем по предыдущим атакам, ведь эта - далеко не первая в своем роде. Взломщики обновляют свои программы, делают их более эффективными, другие взломщики вдохновляются их опытом, чтобы проводить собственные атаки, так что регулярно проводятся повторные попытки", - сказал он.

В китайской столице 14-15 мая проходит форум "Один пояс и один путь". В нем принимают участие главы государств и правительств 29 государств, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард и президент Всемирного банка Джим Ён Ким.-0-