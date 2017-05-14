Европа смогла избежать киберхаоса после глобальной хакерской атаки - Европол

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейские правительства и частные компании смогли справиться с последствиями мировой кибератаки, осуществленной неизвестными хакерами при помощи вируса WannaCry, при этом число зараженных компьютеров больше не увеличивается. Об этом заявил сегодня официальный представитель Европейского полицейского агентства (Европол) Йан Оп Ген Оорс, информирует ТАСС.

"Похоже, что число жертв хакерской атаки больше не увеличивается, и ситуация в Европе стабилизировалась. Это успех", - сказал он.

Между тем Йан Оп Ген Оорс отметил, что "пока рано говорить о том, кто стоит за всем этим, но сейчас мы занимаемся разработкой программы для дешифровки".

12 мая хакеры попытались атаковать компьютеры с операционной системой Windows с использованием вируса-шифровальщика WannaCry. Для снятия блокировки с зараженных компьютеров злоумышленники требовали перечислить деньги. По данным Европола, жертвами этой атаки стали уже не менее 200 тыс. физических и юридических лиц в 150 государствах. Наибольшее число попыток взлома было зафиксировано в России, где воздействию подверглись компьютеры крупнейших компаний и федеральных ведомств.-0-