Президент России Владимир Путин прокомментировал очередные ракетные испытания КНДР. 14 мая КНДР запустила баллистическую ракету средней дальности «Хвансон-12», пуск которой в стране признали успешным.



Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

«Хочу подтвердить, что мы категорически против расширения клуба ядерных держав, в том числе за счет Корейского полуострова, за счет Северной Кореи», — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о ракетном запуске в КНДР.

Путин отметил, что в России считают «это контрпродуктивным, вредным и опасным», а позиция РФ хорошо известна как во всем мире, так и в КНДР в частности.

Также Путин заявил, что пуск ракеты не представлял непосредственной угрозы для РФ, осудил ракетные испытания и призвал к возврату к диалогу с Северной Кореей.

14 мая администрация президента США сообщила, что ракета КНДР приземлилась в непосредственной близости к границам России. Минобороны РФ заявило, что российские средства предупреждения о ракетном нападении зафиксировали пуск баллистической ракеты КНДР, она летела в сторону от России, однако опасности не представляла. Дальность полета ракеты составила 800 км.

Лидер КНДР Ким Чен Ын предупредил, что страна будет проводить новые ракетные испытания, пока США не сделают правильный выбор.