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"Россия категорически против расширения клуба ядерных держав". Путин - о ракетном запуске КНДР
15.05.2017 13:20 — Новости Мира | Tut.by
Президент России Владимир Путин прокомментировал очередные ракетные испытания КНДР. 14 мая КНДР запустила баллистическую ракету средней дальности «Хвансон-12», пуск которой в стране признали успешным.
«Хочу подтвердить, что мы категорически против расширения клуба ядерных держав, в том числе за счет Корейского полуострова, за счет Северной Кореи», — сказал он, отвечая на вопрос
Путин отметил, что в России считают «это контрпродуктивным, вредным и опасным», а позиция РФ хорошо известна как во всем мире, так и в КНДР в частности.
Также Путин заявил, что пуск ракеты не представлял непосредственной угрозы для РФ, осудил ракетные испытания и призвал к возврату к диалогу с Северной Кореей.
14 мая администрация президента США сообщила, что
Лидер КНДР Ким Чен Ын предупредил, что страна
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Путин отметил, что в России считают "это контрпродуктивным, вредным и опасным", а позиция РФ хорошо известна как во всем мире, так и в КНДР в частности.
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